Agence Spécialisée e-réputation

Le plus gros capital d’une entreprise c’est son nom et sa notoriété. C’est une réalité désormais incontournable dans le secteur commercial. Par extension, cette règle s’applique dans tous les autres domaines qui font appel à la concurrence. Un homme politique ne peut être élu sans une bonne image de marque reconnue et bien visible. De même, une personne à la recherche d’un emploi ne peut pas non plus concrétiser son projet s’il néglige ce critère.